Taxe foncière : peut-on en être exonéré ?

Depuis la fin du mois d’août, les propriétaires et usufruitiers d’un bien immobilier ont reçu leurs avis de taxe foncière. Le paiement devait être effectué avant le 16 ou le 21 octobre selon le moyen utilisé. Pour beaucoup, celui-ci a dû être douloureux cette année. Son montant est en effet indexé sur la valeur locative cadastrale, c’est-à-dire le loyer que le propriétaire pourrait obtenir s’il louait son bien. Les collectivités territoriales votent ensuite librement un taux à appliquer à cette valeur. Or, les valeurs locatives ont augmenté avec l’inflation. Par ailleurs, nombre de communes ont relevé leur taux de prélèvement ces dernières années, arguant notamment de la disparition de la taxe d’habitation. Dans certains cas, il est cependant possible d’être exonéré totalement ou partiellement de cette taxe.