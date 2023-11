TÉMOIGNAGE - Leur constructeur a fait faillite : la colère d'un couple face à sa maison inachevée

Depuis le début de l'année, près de 11.000 entreprises ont fait faillit dans la construction. Des chantiers se retrouvent à l'abandon, laissant aux propriétaires des maisons inachevées. C'est le cas dans le Morbihan d'Élodie et Steve, qui témoignent face aux caméras de TF1.

C'était leur projet de vie : construire une maison dans le Morbihan, sur la commune natale d'Élodie, pour y vivre avec leurs trois enfants. Les travaux devaient finir en mars. Mais depuis le mois de mai, tout est à l'arrêt. Le chantier n'est pas près de reprendre, car leur constructeur est en liquidation judiciaire. "Sur le courrier qu’on a reçu, c’est à cause de l’augmentation des matériaux. Les gens ne peuvent pas avoir de crédit, et du coup, derrière, il n’y a plus d’activité", témoigne la jeune femme dans le reportage TF1 en tête de cet article.

Un secteur du bâtiment au ralenti

Le couple n'a plus eu de nouvelles du jour au lendemain et se retrouve dans l'impasse. "On était énormément en colère. C’est notre vie, c’est une partie de nous", souligne la Bretonne. En plus de la déception, Élodie et Steve voient s'ajouter à leur crédit les frais de location de la maison dans laquelle ils vivent, en attendant que le chantier reprenne.

Car heureusement, leur contrat de construction prévoyait une assurance. "Là, ils nous disent que l’expert doit passer pour voir ce qu’il reste à faire. En fonction, il faudra retrouver un constructeur d’accord pour reprendre le chantier au prix convenu. Si augmentation, normalement, c’est le garant qui prend en charge", détaille la mère de famille.

L'entreprise qui avait été mandatée par Steve et Élodie n'est pas la seule à avoir fait faillite ces derniers mois. Les chantiers à l'abandon se multiplient si bien qu'il est désormais conseillé d'avoir une assurance inscrite dans son contrat. Autrement, les recours en cas de souci sont plus difficiles a posteriori. "Il va y avoir la possibilité d’aller rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant de la société, mais encore faut-il qu’il soit solvable, et encore faut-il qu’il soit sur le territoire français", explique ainsi Muriel Galia, avocate spécialiste en droit de l’immobilier et de la construction, à Brest, dans le Finistère.

La faute à un secteur en crise. Si certains constructeurs s’en sortent, le bâtiment connaît un fort ralentissement. La demande reste forte, mais les projets se concrétisent moins, car le contexte a changé. "Depuis six mois, un an, on vient tout freiner", confirme Julien Deshayes, directeur général d'une entreprise de construction dans le Finistère. "Les banques sont en train de freiner. Nous, les matériaux, on les a toujours au prix fort, et puis ça fait que les clients n’arrivent plus à concrétiser leur construction", ajoute-t-il. C'est pourquoi les constructeurs demandent l’aide de l’État. Ils souhaitent notamment que les conditions d’accès au crédit soient assouplies, ce qui redonnerait un peu d'air au secteur du bâtiment.