Tensions sur le logement : en France comme ailleurs, les villes durcissent le ton face à Airbnb

Ailleurs en France, la fronde anti-Airbnb s'exprime bien souvent par la voie réglementaire. Depuis juin 2021, la municipalité (LR) de Saint-Malo expérimente ainsi la réglementation "la plus stricte de France" en matière de locations de courte durée. "On était arrivé à un point où on ne pouvait plus se loger intra-muros", indiquait il y a quelques semaines Gilles Lurton, le maire de la ville. En pratique, une instauration de quotas par quartiers est désormais en vigueur afin de garantir une plus grande régulation. Au sein de la vieille ville fortifiée, seuls 12,5% des logements peuvent par exemple faire l'objet d'une location en meublés touristiques pour des courtes durées. Ce pourcentage est de 7,5% sur le secteur littoral tandis que des quotas moins restrictifs, de 1% et 3%, sont en vigueur dans les deux autres secteurs de la ville.

Du côté d'Airbnb, on met en avant les opportunités créées par ces locations. En moyenne, un propriétaire qui propose un hébergement sur la plateforme gagne 3.800 euros par an, confiait ces dernières semaines Emmanuel Marill, directeur général d'Airbnb pour l'Europe. "Il y a des gens qui vont faire un peu de spéculation sur Airbnb", concède-t-il, "mais cela reste l'épaisseur du trait, il y a aussi des gens qui vont aller louer leur résidence secondaire une grande partie de l'année". Un aspect positif à ses yeux, puisque "sinon ça reste des volets clos". Et le responsable d'inciter les loueurs à communiquer leurs revenus à l'administration fiscale : le bénéfice réalisé, "il faut le déclarer, bien évidemment", a-t-il lancé sur France Info.