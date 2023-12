Un crédit à des taux très bas pour un nouvel achat immobilier, c’est possible

Les taux des crédits immobiliers ont largement augmenté ces dernières années. Les propriétaires qui ont acheté il y a quelques années peuvent donc avoir du mal à acquérir un nouveau bien. Mais certains acteurs du secteur proposent de généraliser une mesure permettant d’obtenir des taux très bas.

Devenir propriétaire est une étape importante dans la vie d’un ménage. En moyenne, l’âge des primo-accédants est environ de 35 ans. Il n’est donc pas rare de connaître des changements significatifs dans sa vie par la suite et de devoir procéder à un nouvel achat immobilier. Or, le marché s’est significativement durci en deux ans avec une explosion des taux. Un crédit immobilier sur 10 ans et plus se négociait en moyenne autour de 4,3 % ces derniers mois. Par conséquent, les ménages qui avaient pu accéder à la propriété grâce aux taux bas peuvent se retrouver coincés. Mais une solution existe pour acheter un nouveau bien à des taux défiant toute concurrence.

Qu’est-ce que la portabilité du crédit ?

Fin 2022, la Fédération nationale de l’immobilier avait suggéré au gouvernement une série de mesures pour relancer l’achat. La Fnaim proposait notamment de généraliser les clauses de portabilité dans les contrats pour 10 ans. Cette mesure permet à la personne qui a souscrit un crédit immobilier de conserver son taux si elle rachète un nouveau bien avant l'échéance.

Avec la portabilité, un ménage qui a emprunté à 1,5 % sur 20 ans en 2018 pour acquérir son logement pourrait demander le même taux s’il achète un nouveau bien en 2024, plutôt que de prendre un nouveau prêt ou un prêt-relais aux taux actuels. Autant dire que l’opération serait particulièrement intéressante pour lui.

Un système très avantageux pour les consommateurs, moins pour les banques

La portabilité du prêt permet de conserver un taux initialement bas, mais a aussi d’autres avantages pour le souscripteur. Il peut garder les modalités existantes de son prêt (modulation, report, frais annexes…), son assurance emprunteur, évite les frais de clôture et d’ouverture. On comprend aisément en quoi cette mesure pourrait dynamiser le marché. Elle n’est pas nouvelle, mais est loin d'être systématiquement intégrée au contrat. Car pour les banques, elle est à l’évidence moins intéressante. Elles n’ont en principe aucun intérêt à favoriser cette mesure qui leur coûtera très cher.

Si le souscripteur d’un prêt a donc intérêt à négocier cette clause, sa généralisation paraît peu probable. L’été dernier, la Fnaim reprochait d’ailleurs au gouvernement de ne pas avoir entendu ses propositions. L’état du marché immobilier pourrait cependant contraindre tous les acteurs à faire un geste. Selon les derniers chiffres de la Banque de France, la production de crédit à l’habitat représentait 9,2 milliards d’euros en septembre 2023, contre plus de 20 milliards un an plus tôt.