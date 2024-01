"Un début de baisse des taux" : pourquoi il est (enfin) plus facile d'obtenir un crédit immobilier

Après de longs mois de hausse, la baisse des taux pour les crédits immobiliers semble enfin s'amorcer. Une stabilisation autour de 4% est envisagée lors du premier trimestre 2024.

Une chute "historique", voilà comment le marché de l'immobilier français a terminé l'année 2023. L'an dernier, seules 875.000 transactions dans l'ancien ont été observées, a révélé début janvier la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), qui note d'une année à l'autre "la plus forte chute des ventes depuis 50 ans". En cause ? La perte de pouvoir d'achat immobilier des ménages, en raison notamment de la hausse des taux.

Cette tendance pourrait (enfin) s'inverser. "Nous assistons probablement à un début de baisse des taux pour le crédit immobilier", confirme à TF1info Xavier Timbeau, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). D'après les données de MeilleurTaux rapportées par Le Parisien, le taux moyen pour un prêt de 25 ans s'élève actuellement à 4,2%, et 4,05% pour une durée de 20 ans. "Les excellents dossiers peuvent atteindre 3,8%", indique même Maël Bernier, porte-parole de MeilleurTaux, dans les colonnes du quotidien. Loin, donc, des taux d'emprunt aux environs de 4,5% observés l'an dernier.

Le bon moment pour acheter ?

Plusieurs éléments expliquent ces baisses. D'abord, l'inflation reflue. D'après l'Insee, elle s'est établie à 3,7% en 2023, et les taux d'emprunt suivent la même tendance. Surtout, "de grandes banques sont de retour sur le marché du crédit", explique Maël Bernier dans une vidéo de MeilleurTaux. "Leurs objectifs de conquête client sont élevés." Comprenez : elles doivent être attractives pour attirer de nouveaux ménages, et donc porter les taux à la baisse. Il est désormais "plus facile de trouver un financement" qui sera donc "moins coûteux qu'à l'automne dernier", pointe-t-elle.

Ce "léger souffle" devrait durer. La Fnaim table ainsi sur une stabilisation à 4% des taux d'intérêt lors du premier trimestre, et le gain de pouvoir d'achat pour les acheteurs pourrait être d'autant plus important que les prix doivent suivre une tendance à la baisse. La fédération anticipe une diminution des prix de 5 à 7% tout au long de l'année 2024, qui s'ajoutera à celle déjà observée dans de nombreuses villes un an plus tôt.

Dès lors, est-ce le bon moment pour acheter ? Malgré cette baisse, le pouvoir d'achat immobilier des ménages reste largement en deçà de celui observé ces dernières années. Toujours d'après MeilleurTaux, les Français ont perdu en moyenne 27 mètres carrés de pouvoir d'achat depuis décembre 2019. Néanmoins, "si vous aviez un projet immobilier et qu'il n'a pas pu être financé il y a quelques mois, il n'est pas du tout impossible que la nouvelle donne bancaire vous permette de reconsidérer positivement votre projet", conclut Maël Bernier.