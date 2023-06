"Zéro artificialisation nette des sols" : est-ce la fin des permis de construire ?

Alors députés et gouvernement ont d'ores et déjà remanié plusieurs points du texte. Exit par exemple un article qui visait à rendre non contraignants pour les communes les objectifs de réduction du rythme d'artificialisation fixés par les régions. Idem pour un autre assouplissant la définition des surfaces "non artificialisées", incluant par exemple des pelouses résidentielles. Ces articles ne figurent plus dans la version du texte soumise au vote de l'Assemblée.

Sur l'une des mesures phares, l'Assemblée a maintenu le principe d'un décompte séparé des sols artificialisés pour des "projets d'ampleur nationale", comme des lignes ferroviaires à grande vitesse. L'objectif étant qu'ils ne grignotent pas les enveloppes de bétonisation attribuées à leurs régions d'accueil.

Les députés ont créé un "forfait" de 15.000 hectares pour ces grands projets, soustraits de l'enveloppe de 125.000 ha artificialisables fixée pour l'ensemble du pays pour la décennie. L'objectif global pour 2031 demeure ainsi inchangé, ce qui signifie que des permis de construire pourront toujours être accordés. Il resterait pour cela un solde de 110.000 ha à ventiler entre les régions. "Le ZAN ne signifie pas l'arrêt de toute construction, mais doit au contraire être concilié avec la relance de la construction de logements, en particulier dans les territoires tendus", insiste d'ailleurs le ministère de la Transition écologique sur son site.