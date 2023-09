Viager : les questions à se poser avant de s'engager

Le viager est par définition un pari. Chaque parti doit donc envisager le pire scénario avant d’accepter. L’acheteur doit envisager que le crédirentier dépasse largement l’espérance de vie calculée. Cela peut représenter des années de rente en plus à verser et donc un bien payé très cher. Il sera en revanche "gagnant" en cas de décès précoce. Pour le crédirentier, le viager lui garantit une rente à vie et donc une forme de sécurité. En revanche, ses héritiers ne pourront au mieux récupérer que le prix du bouquet. Ce n’est donc pas la solution lorsque l’on tient à léguer un patrimoine à ses enfants.

Il est également possible que ce soit le débirentier qui décède le premier. La propriété du bien comme les rentes sont alors transmises à ses héritiers. Mais si ceux-ci sont incapables de payer, la vente peut être annulée et le bouquet remboursé. C’est plus généralement le cas si l’acheteur fait défaut dans les paiements. Si sur le papier, cette situation peut paraître séduisante pour le crédirentier, cela le conduira à une perte de revenus le temps que la justice règle la question. Il est donc plus prudent d’exiger que l’acheteur contracte une assurance.