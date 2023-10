Viager : un vendeur peut-il annuler la transaction ?

Environ 5 000 ventes viagères par an. Si le marché du viager reste confidentiel, il progresse lentement. Cette opération immobilière consiste à vendre un appartement, une maison ou un terrain en échange d’un bouquet (somme forfaitaire généralement comprise entre 20 et 33 % du prix du bien) et d’une rente viagère mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Il s’agit d’un contrat très encadré, difficile à remettre en cause, même si le vendeur ne reçoit plus sa rente, confirme la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Deux parties s’écharpent à propos d’un immeuble vendu trente ans plus tôt en viager. L’acheteur ne paye plus la rente. Le vendeur l’assigne en justice. L’acte de vente prévoit qu’en cas de défaillance de l’acquéreur et de non-paiement des rentes, il pouvait y avoir "résolution de la vente". Autrement dit annulation. En appel, une Cour précise : "À titre de sanction pour l’acquéreur, les rentes versées restent acquises au vendeur". L’acquéreur doit en plus s'acquitter des échéances impayées et des indemnités d'occupation jusqu'à ce qu'il ait quitté les lieux.