À Chartres, un chantier pharaonique pour soigner l'entrée de la ville

La mairie a bien conscience du problème, elle a décidé de tout raser et de tout reconstruire à côté. Une nouvelle zone commerciale repensée et plus moderne avec beaucoup de verdure. Pour les commerçants, ce déménagement forcé est une bonne nouvelle. "Obligatoirement, la nouveauté attire plus de clients, donc qui dit plus de client, dit plus de chiffre d'affaires", opine une commerçante. Pour le moment, le projet est encore au stade administratif et il est pharaonique.