À la rencontre des révoltés de "Maison Phénix"

Maison Phénix, créé en 1945, semblait pourtant insubmersible. La marque, propriété du groupe Geoxia, était devenue le symbole du rêve pavillonnaire et l'accession à la propriété des classes populaires. Le groupe, leader français de la maison individuelle, en a construit plus de 450 000 dans la France. La clé de sa réussite réside dans un procédé industriel. Il consiste à préfabriquer les panneaux et la charpente métallique en usine et à assembler le tout sur le terrain. Mais l'explosion des prix des matériaux en 2021 a eu raison du groupe Geoxia et l'ensemble de ses filiales.