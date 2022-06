À peine construit, le lotissement doit être démoli

Un an après, elle commence à se rendre compte d'autres défauts dans sa maison. Il y a des problèmes d'isolation, d'insonorisation, et de vide sanitaire. C'est une maison qu'elle a achetée à 245 000 euros, les économies d'une vie et un endettement sur 30 ans. La destruction de son habitation est prévue en 2026. Elle ne sait pas où elle ira pendant les travaux.