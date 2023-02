VIDÉO - À Saint-Malo, des restrictions sur les locations de courte durée efficaces ?

Cette mesure a-t-elle fonctionné ? "Aujourd'hui, grâce à l'arrêté, nous sommes à peu près à 30% de logements loués en courte durée sur le secteur de l'Intra-Muros. Si nous n'avons rien fait, ce chiffre aurait considérablement augmenté, pouvant même atteindre jusqu'à 80-90%", explique le maire (LR) Gilles Lurton à notre micro. Selon le maire, 400 logements auraient été remis sur le marché à la location ou à la vente sur la totalité de la ville.

Pas suffisant pour cette agence immobilière, qui ne parvient toujours pas à satisfaire ses clients pour des locations longue durée. "On a toujours les mêmes difficultés à pouvoir se loger sur Saint-Malo. Le secteur est plutôt attractif et assez cher, ce qui fait que ça ne s'est pas ressenti sur les prix, y compris à la location. Et on reste toujours avec des besoins locatifs non assouvis", témoigne Jérôme Lebrun, gérant de l'agence Cabinet Chateaubriand Immobilier.