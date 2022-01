Achat immobilier : le viager est-il une bonne affaire ?

Martine Moncher est une retraitée heureuse, car elle va pouvoir finir ses jours dans sa maison qu'elle aime tant. Il y a trois mois, elle l'a vendu en viager. L'acheteur lui a versé une somme d'argent qu'on appelle un "bouquet". En plus de ça, il lui verse tous les mois une rente de 327 €/mois jusqu'à la fin de sa vie. Avec ça, Martine va pouvoir entretenir sa maison, mais elle a aussi d'autres projets pleins la tête. En revanche, sa maison a été vendue moins chère que son prix initial. On appelle ça la décote d'occupation, et elle est calculée en fonction de l'espérance de vie du vendeur. Un contrat de plus en plus plébiscité, même s'il ne représente encore qu'une vente sur cent en France.