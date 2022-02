Achats immobiliers : faut-il se dépêcher ?

Sur un crédit de 200 000 euros sur 20 ans, si les taux remontent de 0,25%, la mensualité passerait de 924 à 947 euros, soit 23 euros de plus. Il est donc encore temps d'acheter, et c'est ce que comptent faire Felix et Marion. Propriétaires d'un appartement, ils cherchent un pavillon avec jardin en Seine-et-Marne. Plus que la hausse des taux, c'est la flambée de l'immobilier qui pose problème. Cette année, le prix des logements anciens devrait encore progresser de 4%.