VIDÉO - MaPrimeRénov' : les nouveautés du dispositif qui vous aide à isoler votre logement

Ainsi, le budget de MaPrimeRenov' va quasiment doubler pour passer de 2,4 milliards d'euros aujourd'hui à 4 milliards en 2024. Une annonce très généreuse, mais dans les faits, le dispositif sera également plus restrictif. Selon nos informations, pour en bénéficier, il faudra faire une rénovation globale de son logement. Pas un simple changement de fenêtres, mais des travaux bien plus lourds, comme changer la chaudière, les vitrages, le toit. Sans parler des démarches administratives qui seront plus compliquées.

Première nouveauté, il faudra faire un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), puis passer par un nouvel interlocuteur, un accompagnateur Renov'. Cet expert indépendant donnera le feu vert aux travaux qui devront enfin être vérifiés par un bureau de contrôle indépendant. "Le risque, c'est que les gens n'aillent pas vers les travaux de rénovation globale, car le parcours est trop complexe. Et pour les gens, c'est souvent le parcours du combattant. Il faut absolument que dans cette transformation, il y ait bien une avance d'aides en amont des travaux et qu'ils n'attendent pas la fin des travaux pour pouvoir toucher ces subventions", alerte Audrey Zermati, directrice de la stratégie et des relations extérieures chez Effy.