VIDÉO - Artisans, promoteurs, courtiers... ces professions touchées de plein fouet par la crise de l'immobilier

2023 a été une année très difficile pour le secteur du bâtiment, qui n'attend pas d'amélioration en 2024. Le nombre de chantiers a baissé de 20% pour les rénovations et de 40% pour les constructions. L'activité des promoteurs a été divisée par deux en un an.

L'année 2023 a connu une chute drastique des ventes de biens immobiliers dans l'ancien comme dans le neuf, due à la hausse des taux d'intérêt et à l'inflation. Les artisans peinent à se voir confier des chantiers, aussi bien pour les rénovations que pour la construction de logements neufs.

"En un an, j'ai perdu 47.000 euros de trésorerie", déplore Jean-Philippe Jacquemet, artisan et chef d'entreprise dans les Pyrénées-Orientales, interrogé dans le reportage en tête d'article. Sur l'année, il a effectué 20% de chantiers en moins sur les rénovations, et 40% en moins sur la construction de logements neufs. De douze salariés, son entreprise est passée à sept.

Les chantiers de rénovation énergétique restent rares aussi, en raison des critères d'accès trop contraignants pour les particuliers : "Il faut simplifier au maximum pour que les artisans puissent accéder à ces travaux. (...) Pour moi, c’est la solution", estime l'artisan.

Les promoteurs, courtiers, architectes ou déménageurs touchés aussi

Les promoteurs, eux, ont enregistré une activité en baisse de 50% sur un an. "On se retrouve avec des clients qui ont de moins en moins de possibilités d’acheter. Résultat des courses, l’opération n’est pas viable, donc nous, promoteurs, on garde le terrain en stock", explique Céline Torres, gérante d'une société de promotion immobilière. Elle n'envisage pas d'amélioration en 2024 : "On va se retrouver toujours avec la même démographie, toujours les mêmes personnes qui veulent accéder à la propriété, et pas de logement en face."

Les déménageurs subissent, eux aussi, les conséquences de cette crise, avec un chiffre d'affaires en baisse de 25 à 30% en 2023, selon des propos de la Chambre syndicale du déménagement aux Échos. Même chose pour les courtiers, un secteur qui a dénombré 174 défaillances d'entreprises dans l'année. Enfin, l'Union nationale des syndicats français d'architectes s'attend à la suppression de 10.000 emplois dans cette profession dans les prochaines années.

Globalement, la Fédération française du bâtiment anticipe une perte de 150.000 emplois dans le secteur du bâtiment d'ici deux ans, et un prix des loyers qui devrait augmenter.