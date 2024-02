Paris 2024 : louer son logement pendant les JO, une affaire en or ?

Pour la période des JO 2024, les logements parisiens se font de plus en plus rares pour la période et les tarifs s'envolent. En moyenne, les propriétaires louent leur bien cinq fois plus cher qu'à l'accoutumée. Jean-Marie Bagayoko nous en dit plus dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les Jeux olympiques de Paris se dérouleront du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août prochain. L’occasion pour les propriétaires parisiens de louer leur bien à prix d’or. Et pour cause : avec les 16 millions de touristes attendus dans la capitale, les logements se font de plus en plus rares et les tarifs explosent. Mais de combien ? Jean-Marie Bagayoko fait le point dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Des prix multipliés par cinq ?

En moyenne, une nuit dans un appartement parisien durant la période des JO de Paris coûtera 1 055 euros, contre 205 euros la nuit l’été 2023, soit cinq fois plus ! Et avec ces prix qui augmentent, certains propriétaires ont vu la bonne affaire. Surtout que d’après le cabinet du ministère du Tourisme, contacté par notre chroniqueur Jean-Marie Bagayoko, "aucun encadrement des prix n’est possible".

Les propriétaires ne sont pas les seuls à avoir flairé le bon plan, puisque certains locataires souhaitent même sous-louer leur logement durant la période. Pour autant, ce n’est pas si simple. En effet, d’après Charlie Cailloux, juriste, pour sous-louer leur logement, les locataires doivent absolument obtenir l’accord écrit de leur propriétaire. "Sans autorisation, la sous-location est formellement interdite et le bail peut être résilié", poursuit le professionnel. En revanche, si le propriétaire donne son autorisation, le montant du loyer ne doit pas être supérieur au loyer initial.

Jusqu’à 112 000 euros la semaine dans l’immobilier de luxe

Et les prix explosent même pour l’immobilier de luxe. Comme le rapporte le journal Les Échos, le prix moyen pour la location d'un logement de prestige pendant la durée des JO pour l’agence immobilière Barnes tourne autour de 35 000 euros la semaine. Pour un hôtel particulier de 550 mètres carrés avec huit chambres dans le XVIᵉ arrondissement de la capitale, un locataire indien a déboursé… 220 000 euros pour deux semaines.

Encore plus fou, l’agence immobilière haut de gamme Féau a décidé de revoir son marché, et s’est mise à la location touristique pour la période des Jeux 2024. Un bien de 700 mètres carrés avec sept chambres, un jardin et une piscine, proche du Trocadéro, a été loué à un client asiatique trois semaines à 112 000 euros la semaine, soit un total de… 336 000 euros le séjour.