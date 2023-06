VIDÉO - Sécheresse : une centaine de maisons victimes de fissures dans un village des Bouches-du-Rhône

Et elle n'est pas la seule à avoir des maisons qui présentent des fissures. Dans le village de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), niché entre Marseille et Aix-en-Provence, les dossiers se multiplient. "Pour la sécheresse 2022, 112 administrés se sont déclarés, avec des dégâts sur leurs habitations", explique Yann Pertuis, adjoint au maire (LR) en charge de l'urbanisme.

Ces dossiers ont permis à la commune d'être reconnue en état de catastrophe naturelle au début du mois de mai. Et ça n'est que le début d'une longue procédure, car le travail des assureurs est plus compliqué qu'on ne le pense. "On fait des études, on va chercher dans le sol avec des appareils pour voir notamment la nature de l'argile, on découvre un peu les fondations pour voir comment elles ont été faites, parce que les travaux peuvent être très lourds", explique un expert.