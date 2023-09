VIDÉO - Bretagne : des terrains à 60 euros le m² mis en vente (sous conditions) dans un village de bord de mer

Cinq terrains à 60 euros le mètre carré, et à deux pas de la mer. C'est la solution trouvée par le village de Plougasnou (Finistère) pour aider les résidents à s'installer à l'année. Dans cette commune, le prix du mètre carré peut parfois atteindre 150 euros. Inimaginable pour Martine, qui a tout de suite signalé son intérêt pour ces nouveaux terrains. "On est près du centre. À pied, c'est à dix minutes à peine. En même temps, on est près de la mer, et près de la campagne. Tout est réuni pour un cadre idéal", déclare l'intéressée, en pleine visite des parcelles.

Depuis le 4 septembre, Plougasnou commercialise 21 lots en accession libre au prix de 95 €/m² et 5 lots destinés aux primo-accédants et/ou aux propriétaires de petits logements qui souhaitent acquérir un terrain au prix de 60 €/m². Pour occuper ces parcelles plus abordables, il faut tout de même remplir quelques conditions. Par exemple, en plus d'acheter pour la première fois, il faut aussi chercher une résidence principale et habiter dans cette nouvelle maison au moins pendant dix ans.