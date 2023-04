Bretagne, les naufragés de l’immobilier

Sur la côte, près de Quimperlé, il y a une résidence qui est un village de vacances qui, selon la loi, ne doit accueillir que des touristes. En ce mois de mars, les lieux devraient être déserts, mais surprise, près de la moitié des logements est occupée, non pas par des vacanciers, mais par des habitants qui travaillent dans les environs, et qui y vivent tout l’hiver. Kristen loge dans un studio depuis six mois avec ses deux filles de sept et huit ans. Elle doit accepter de déménager à tout moment, au gré des travaux de rénovation effectués durant la basse saison. Cette situation, Kristen l'accepte, faute de pouvoir trouver un logement classique sur la côte.