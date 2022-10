Carton, textile : une nouvelle façon d’isoler sa maison

Contrairement aux idées reçues, ces briques en carton ne craignent ni l'humidité ni le feu, et elles ne coûtent pas plus cher que des matériaux traditionnels. Mais le pari était osé. "Nos amis nous ont regardés avec des gros yeux au début. Aujourd'hui, ça fait un an qu'on est dans notre maison et on est vraiment toujours aussi convaincus", raconte Julie. Pour le doublage des murs, ils ont opté pour un produit en carton de 5 cm d'épaisseur, là où il faudrait 10 cm de laine de verre.