Centre-ville de Bordeaux : pourquoi tant d'immeubles menacent de s'effondrer

Un an plus tard, Thomas Drouffe, président du collectif des victimes et sinistrés de la rue de la Rousselle, fait partie des premiers à regagner son logement. Dans un appartement en face de l'immeuble effondré, il retrouve enfin ses meubles et ses affaires. Depuis un an, ce père de famille paie le loyer d'un autre appartement et a dû racheter tous ses meubles, sans aucune aide financière. Les assurances refusent d'indemniser les habitants. Tant qu'un responsable ne sera pas désigné par la justice, il faudra sans doute attendre plusieurs années.