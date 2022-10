Chasse aux squatteurs : des propriétaires excédés

Yann et Théo prospèrent sur le désarroi de propriétaires immobiliers à bout après des mois, des années d’impayés de loyer ou de squat de leur bien. C’est le cas de Julie et Vittor qui ont acheté une maison en banlieue parisienne, il y a trois ans. Ils rêvaient d’y élever leur fille de deux ans et leur bébé de six mois, mais rien ne se passe comme prévu. Ils savaient qu’elle était louée à une famille et qu’ils ne pouvaient pas l’habiter avant six mois, le temps légal de préavis. Mais ils ignoraient que ces locataires ne payaient plus les loyers depuis plusieurs années et qu’ils n’étaient pas décidés à quitter les lieux. Le couple se retrouve dans une situation financière critique car faute de pouvoir emménager dans leur maison, ils doivent louer un petit pavillon dans la commune voisine.