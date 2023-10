VIDÉO - Crédit immobilier : êtes-vous concerné par le coup de pouce du gouvernement ?

Parmi les nouvelles villes "tendues", on trouve notamment Arras, au nord, mais aussi Cholet, Le Mans, Troyes, Evreux, Besançon, Gap ou Colmar, ainsi que beaucoup de villes des façades atlantique et manchoise comme Brest, Cabourg, Paimpol, Perros-Guirec, Plérin, Lorient, Vannes, Royan, Rochefort ou Lacanau. La liste intégrale est à retrouver ici.

Créé en 2003, le zonage A,B,C, qui comprend cinq catégories (A, A bis, B1, B2 et C), classe les communes en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Il s'appuie notamment sur les prix de l'immobilier et le niveau des loyers d'habitation. Les catégories A, A bis et B1, dont font partie Paris et la Côte d'Azur, sont considérées comme "tendues". La zone B 2 est considérée comme "en déséquilibre" et la zone C comme "non tendue".