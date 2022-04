Crédit immobilier : pourquoi ça va devenir plus compliqué d'emprunter

Des Français qui ont de plus en plus mal à financer leurs projets. Et en parallèle, des banques qui refusent de plus en plus des crédits parce qu'elles ne peuvent pas prêter au-dessus d'une certaine limite. Il s'agit du taux d'usure. Le taux d'emprunt plus l'assurance plus les frais de dossier ne doivent pas dépasser en ce moment 2,4%. "Pour un certain nombre d'emprunteurs, la marge de manœuvre pour réaliser leur financement sera de plus en plus réduite, voire certains vont devoir être au-dessus du taux d'usure et ils n'ont pas accès au financement puisque c'est interdit par la loi", a expliqué Cécile Roquelaure, directrice des études chez Empruntis.