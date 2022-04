Crédit immobilier : pourquoi le taux d'usure complique les emprunts

Financer ses projets va devenir de plus en plus compliqué. Alors que les taux d'intérêts des crédits immobiliers ne cessent d'augmenter, une autre raison pousse les banques à refuser de plus en plus de crédits. Il s'agit du taux d'usure. Il correspond au taux d'emprunt, plus l'assurance, plus les frais de dossier. En ce moment, le montant ne doit pas dépasser les 2,4%. Or au-dessus de ce taux d'usure, les banques se peuvent plus prêter de l'argent.

"Pour un certain nombre d'emprunteurs, la marge de manœuvre pour réaliser leur financement sera de plus en plus réduite. Certains vont même devoir être au-dessus du taux d'usure et ils n'auront pas accès au financement, puisque c'est interdit par la loi", explique la directrice des études chez Empruntis, Cécile Roquelaure, dans la vidéo en tête de l'article.