VIDÉO - Crédits immobiliers : bientôt un taux au-dessus des 3% ?

Rénald Aubry est sur le point d'acheter une maison. Une cour, un garage, deux chambres pour 118.000 euros. Et pourtant, au départ, il souhaitait trouver plus grand. "Au lieu d’avoir une chambre en plus, et bien, on va réduire d’une chambre. Même la superficie de la maison, on va partir sur moins grand pour que ça rentre dans les tarifs", explique-t-il dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

En cause, les taux d'emprunt qui ont triplé en un an. La banque lui accorde désormais un crédit à 3%, ce qui a diminué sa capacité d'achat de 17.500 euros. "On s’est adapté et on va faire les travaux soi-même pour s’en sortir", poursuit-il.