VIDÉO - Achat immobilier : comment la hausse des taux fait fondre les capacités d'emprunt

Pour un triplex de 95 mètres carrés dans le centre d'Angers, Arnaud devra débourser 350.000 euros, sans compter les nombreux travaux. Mais avec les taux d'intérêt à plus de 3%, voire 4% dès cet été, il préfère attendre. "Si le vendeur décide de rester au prix, je préfère ne pas faire affaire", explique l'acheteur dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. Mais pour les plus pressés, il n'y a pas d'autre solution que de revoir son projet à la baisse : "soit ils décident de reculer et d'aller un peu plus loin que la ville d'Angers, soit ils investissent sur moins grand", pour un budget plus petit, pose Margot Beugnon, de l'agence immobilière "Nestenn" La Madeleine.

Les nouveaux taux d'usure, publiés au Journal officiel mardi, passeront en effet la barre des 4% pour les emprunts au-delà de dix ans : 4,09% pour les prêts entre 10 et moins de 20 ans, et 4,24% à partir de 20 ans. Ce qui représente dans les deux cas une hausse de plus de 0,5% par rapport à ceux pratiqués depuis le 1er janvier. Pour rappel, le taux d'usure correspond au taux maximum légal que les banques peuvent pratiquer lorsqu'elles vous accordent un prêt.