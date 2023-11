VIDÉO - Crise immobilière : pourquoi les petites villes ne sont pas épargnées

"Plus il y aura de logements, plus il y aura d'habitants, plus on risque d'avoir de clientèle", s'exclame François Potdevin, boucher à Auvillers-les-Forges (Ardennes). Dans cette commune de 900 habitants, le dynamisme attire de plus en plus de personnes, mais beaucoup peinent à trouver un toit. Problèmes de succession, travaux de mises aux normes trop chères... nombreuses sont les maisons vides en mauvais état qui ne sont pas disponibles sur le marché. La commune compte ainsi plus de 12% de logements vacants alors que des dizaines de personnes cherchent à y emménager.

Selon le maire Miguel Leroy, l'une des solutions serait de construire neuf. Encore faut-il attirer les promoteurs immobiliers. "On a très peu de sociétés qui viennent investir, nous, ça serait notre rêve, car on voit qu'on a la possibilité de le faire, et que ce sont des choses qui peuvent être rentables pour les sociétés en question", défend-il dans le reportage en tête de cet article.