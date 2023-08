Déclaration des biens immobiliers : pourquoi ça coince encore ?

Ce mercredi matin, pour les propriétaires qui essayaient encore de déclarer leurs biens, voilà le message qui les attendait sur le site des impôts, un énième report : vous avez jusqu'au 10 août pour boucler votre déclaration. Les contribuables avaient pourtant plusieurs mois pour remplir ce nouveau formulaire, mais au 30 juin, on n'y comprenait déjà pas grand-chose. Résultat, un premier report. Mais un mois plus tard, toujours aussi difficile d'avoir des informations. Ils ont alors accordé un jour de plus de délais. Là encore, ça n'aura pas suffi.