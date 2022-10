Défaut de construction : des balcons s'effondrent

Le six octobre dernier, à six heure du matin, c'est le garde-corps en béton de deux tonnes qui s'est décroché du deuxième étage d'une résidence à Nice (Alpes-Maritimes). Fort heureusement, il n'y avait personne dehors. Mais cela aurait pu être beaucoup plus grave selon le locataire de l'appartement concerné. "On a de la chance qu'il n'y ait pas beaucoup de dégâts", s'exprime-t-il.