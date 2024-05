Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de Loire-Atlantique face aux traces noires qui sont apparues sur les murs de sa maison. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai fait réaliser des travaux d’isolation des murs de ma maison. Des traces noires sont apparues. Que puis-je faire ?

Claudine, de Saint-Mars-du-Désert, en Loire-Atlantique, a fait isoler les murs de sa maison il y a neuf ans. Montant des travaux : 10.000 euros. Problème : de grosses traces noires sont apparues au fil du temps, particulièrement il y a quatre ans. Claudine signale alors le problème à l’entreprise, mais rien ne se passe. Claudine est inquiète parce que le délai pour activer la garantie décennale se terminera l’année prochaine.

Première question : la garantie décennale peut-elle s’appliquer dans ce cas ? Voyons ce que dit la loi, notamment l’article 1792 du Code Civil. Je vous l’ai simplifié, mais globalement, la décennale va couvrir les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. "La décennale ne va s’appliquer qu’aux dommages les plus graves. Par conséquent, les désordres esthétiques sont exclus du champ de cette garantie", nous confirme maître Martin Peyronnet, avocat spécialiste en droit immobilier et droit de la construction au barreau de Bordeaux.

Comment peut-on agir contre l’entreprise après l’apparition de désordres ? "L’une des garanties les plus protectrices, c’est la garantie du parfait achèvement. Vous n’avez pas besoin de démontrer une faute de l’entreprise. Elle est dans l’obligation de venir parachever son ouvrage quelle que soit la nature du problème. Cette garantie s’applique pendant un an à compter de la réception des travaux."

Le problème concernant Claudine, c’est que les travaux ont été réalisés il y a neuf ans, donc la garantie de parfait achèvement est inapplicable. "Si les désordres apparaissent plus d’un an après la réception des travaux, il va falloir démontrer une faute de l’entreprise : isolation mal posée ou posée avec le mauvais produit, produit défectueux, etc. II est possible de le faire dans les cinq ans suivant la découverte du désordre", nous explique maître Peyronnet.

Pour démontrer la faute, il faudra faire appel à un expert, un professionnel du bâtiment. Il viendra constater le dommage et en établira les causes. Il est possible de vous faire aider par votre protection juridique. "Fort de ce rapport d’expertise, il faut entrer en contact avec un avocat. Celui-ci adressera une mise en demeure à l’entreprise. Dans la majorité des cas, cela peut suffire. Il n’y aura pas besoin de lancer une procédure donc les frais seront réduits", nous détaille maître Peyronnet. "Il faut en tout cas être particulièrement vigilant concernant les délais. Parce que certaines entreprises, bien au fait de la loi, font trainer les dossiers. Le délai de prescription est écoulé et vous ne pouvez alors plus agir", prévient-il.

