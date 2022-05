Diagnostic énergétique : 60 Millions de consommateurs épingle de nombreuses erreurs

Comment s’assurer alors que vous avez affaire à un bon professionnel ? Aude Rousseaux, chargée de réaliser des diagnostics immobiliers, détaille les étapes indispensables. "Je mesure la surface habitable précise de la maison", explique-t-elle. Ensuite, elle évalue tous les moyens d’isolation, comme les fenêtres, sans oublier la cave et le grenier. "Une toiture qui a été isolée, par exemple, si on voit la facture, c’est bien d’aller vérifier que la toiture est bien isolée, si c’est du double vitrage, l’épaisseur des isolations... Ce genre d’informations, on l’a sur facture mais il faut prendre le temps également de le vérifier", conclut-elle. L’expertise dure en moyenne plus d’une heure trente et le DPE est facturé 300 euros.