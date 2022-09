Diagnostics énergétiques : pas toujours fiables

Pour Élisabeth Chesnais, experte environnement UFC-Que Choisir, "c'est une catastrophe aujourd'hui parce que d'une part c'est une des cotes à la vente sur les logements quand ils sont mal classés et d'autre part, les logements classés F et G ont un loyer qui est bloqué et d'ici peu ne pourrait plus être mis en location". Selon l'association, certains diagnostiqueurs iraient trop vite et manqueraient de rigueur pour établir leurs notes.