VIDÉO - Dix ans après l'achat, un couple découvre qu'il n'est pas propriétaire de sa maison

En Seine-Saint-Denis, un couple a découvert qu'il n'était en réalité pas propriétaire de leur maison. En cause, une erreur cadastrale qui date des années 1950 et que personne n'avait encore repéré. Pour l'heure, le couple, qui souhaite vendre, est dans l'impasse.

Quand ils cherchent à vendre leur maison il y a un an, Béatrice Harpon et son époux Lionel étaient à mille lieues d'imaginer ce qu'ils allaient découvrir. La maison de famille, achetée en 2015 à Sevran, en Seine-Saint-Denis, n'est en fait pas la leur. "C'est là où on vit, on habite. C'est là où mes enfants ont grandi. Sur le papier, on est propriétaires d'à côté. Et le propriétaire d'à côté est propriétaire de notre maison", explique au 20H de TF1 Béatrice Harpon.

Leur vraie propriété est en réalité la parcelle d'à côté, qui est sans construction et en friche. Une situation totalement ubuesque qu'ils ont découverte il y a un an, alors qu'ils projetaient de vendre leur maison. Sur l'acte de vente, la description est bien la bonne et mentionne cette "maison individuelle", mais le numéro de parcelle, lui, est erroné.

C'est invraisemblable d'acheter quelque chose qui ne nous appartient pas Lionel Harpon

Une simple erreur de frappe qui remonte aux années 1950. Depuis, les deux terrains ont été vendus plusieurs fois sans que cela ne pose problème jusqu'ici. "Peut-être qu'à l'époque, ils n'étaient pas consciencieux, je ne sais pas. Quand on a voulu vendre, tout le monde a vu", regrette Béatrice Harpon.

"C'est invraisemblable d'acheter quelque chose qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous de vérifier si le notaire fait bien son travail. Si vous allez à l'hôpital, vous n'allez pas vérifier que le chirurgien a bien fait son travail", souligne de son côté son époux.

Aujourd'hui, il est impossible pour le couple de vendre leur bien. Une situation qui heureusement reste rarissime. "Ça fait 22 ans que je suis notaire, je n'ai jamais vu ce genre d'erreur. À chaque vente, le notaire vérifie le plan cadastral", assure s'étonne François Millier, notaire à Paris.

D'après le notaire du couple, pour que les Harpon puissent déménager, il faudrait corriger chaque acte de vente depuis plus de 70 ans.