Douai : 7 immeubles évacués en urgence après la découverte de fissures inquiétantes

Ce lundi, vers 17 heures, une alerte est donnée pour signaler une fissure de plusieurs centimètres à l'intérieur d'un bâtiment. Quelques dégâts auraient même été constatés. Alors, la municipalité a pris un arrêté de péril, évacuant toute la rue immédiatement. "Il y a des signes qui montrent que cet immeuble présente des anomalies, et il vaut mieux être très prudent. L'immeuble lui-même est évacué, et par précaution, des immeubles de part et d'autres, et en face", explique Frédéric Chéreau, maire (PS) de Douai.

Puis le périmètre de sécurité s'est rétréci. En tout, une dizaine de familles ont été accueillies dans une salle de la municipalité, toutes étaient assez bouleversées.