VIDÉO - Elle achète une maison de 90 m² dans le Cher pour... 1 euro

En plus de faire travailler les artisans locaux, Lisette s’engage à rester au moins six ans dans la maison. Et à Saint-Amand-Montrond, les nouveaux arrivants sont précieux. Car le centre-ville est déserté depuis plusieurs années au profit des lotissements avec jardin. "Il y a un vrai charme à habiter en centre-ville et on encourage les propriétaires à améliorer leurs habitats en centre-ville pour recevoir de nouveaux habitants", explique Francis Blondieau, premier adjoint au maire de la commune.

Lisette ne sera bientôt plus la seule chanceuse de la ville. Dans quelques mois, la commune ouvrira un second appel à candidatures pour mettre en vente une autre maison, toujours au prix d’un euro. Les intéressés risquent de se bousculer au portillon.