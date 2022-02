"En route vers l’Élysée" : devenir propriétaire, un rêve de moins en moins accessible ?

Un pavillon tout neuf dans un coin calme et tranquille, voilà le rêve de beaucoup de Français. Mais ces temps-ci, l'idéal de la jolie maison vire à la désillusion. Ceux qui cherchent ne trouvent pas et ceux qui en possèdent une ont le sentiment qu'elle pèse de plus en plus dans le budget. Alors, doucement, les candidats à l'élection présidentielle s'intéressent au logement.