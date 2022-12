Encadrement des loyers : la ville de Paris va pouvoir contrôler et prononcer des amendes, annonce Ian Brossat sur LCI

"Une dizaine" d'agents seront chargés de contrôler l'encadrement des loyers "dans un premier temps". "Un locataire qui s'estime abusé pourra tout nous transmettre en ligne et c'est la ville de Paris qui effectuera toutes les démarches en lieu et place du locataire", a détaillé l'élu communiste. "L'idée, c'est de sortir du parcours du combattant", a-t-il insisté, vantant un dispositif "plus simple" et "plus pratique" pour les locataires.