Enclaves résidentielles : quand l’espace public devient privé

C'est impossible de ne pas les voir quand vous circulez dans la ville de Marseille. Les grilles et les caméras de surveillance sont de plus en plus présentes dans tous les quartiers. Petit à petit, la ville ouverte se ferme. Ça sera bientôt le cas dans ce lotissement de résidences qui compte plus de 1 000 copropriétaires. Ici, quatre grands portails et quatre grandes barrières et six portillons vont être installés.