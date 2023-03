ENQUÊTE - "Pas de CDI, pas de logement" : face aux difficultés à louer, les faux dossiers se multiplient

Elle cherche un appartement à louer depuis presque un an. Désespérée par les nombreux refus, cette mère de famille interrogée par le 20H de TF1 a fini par prendre une décision radicale : fabriquer de fausses fiches de paie pour elle et son mari. La pratique est illégale, elle le sait, mais c’était à ses yeux la seule solution. "En un an, j’ai eu entre 60 et 100 refus. Quand j’ai eu un refus d’une maison pour laquelle j’ai eu un coup de cœur, je me suis dit qu’elles allaient toutes me passer sous le nez… Ce n’est pas possible. J’ai pris tous nos anciens contrats de travail et fiches de paie et j’ai tout remodifié avec les bonnes dates", explique-t-elle dans le reportage visible en tête de cet article.