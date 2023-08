VIDÉO - Encadrement des loyers : comment des propriétaires contournent la loi

Si les propriétaires en profitent pour faire grimper la facture, c'est que le complément de loyer n'est pas clairement défini. Selon Hélène Le Gall, directrice générale des Agences départementales d'information sur le logement (ADIL) de Paris et du Val-de-Marne, la loi porte à confusion. Cette dernière "ne donne pas une définition précise, il y a un flou concernant ce complément de loyer qui n'est pas forcément bien compris des locataires et des propriétaires", affirme Hélène Le Gall, qui précise que les locataires et les propriétaires "ne savent pas à quoi [la loi] correspond et comment ils peuvent s'en servir et s'en saisir".