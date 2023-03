VIDÉO - "Ma maison n'a plus de plafond" : l'enfer des malfaçons dans les logements neufs

L'installation aurait dû être contrôlée par un test de pression avant la livraison de la maison. "Je n'ai pas vérifié qu'ils avaient fait ce genre d'opération, poursuit Jean-Marc Penne. Quand vous achetez une maison neuve, vous pensez que la plomberie est faite normalement". L'assurance de son promoteur immobilier refuse de prendre en compte sa réclamation et affirme que ce type de sinistre n'est pas pris en charge par le contrat. "On se sent vraiment démuni, trahi, soupire notre propriétaire déçu. Je me retrouve à la case départ en train de refaire faire le plancher. Je me rends compte qu'on est au mois de février, que le dégât des eaux a eu lieu le 11 mai et qu'il ne s'est toujours rien passé." Notre équipe a interrogé le promoteur au sujet de ce lotissement qui présente plusieurs malfaçons. Mais la réponse reste très évasive : "Le groupe déplore les désagréments rencontrés par certains de ses clients", déclare-t-il notamment, promettant que "des travaux correctifs sont imminents".