VIDÉO - Bâtiments publics : comment en finir avec les passoires thermiques ?

Les écoles représentent, quant à elles, un tiers de la consommation d'énergie des communes. Pour donner une idée, une école située à Verdun a été entièrement rénovée l'an dernier et l'opération est rentable. Mais dans les plus grandes villes où les bâtiments publics se révèlent plus nombreux, le coût des travaux freine les municipalités. À Chambéry, 76 bâtiments seraient concernés pour un total de 150 millions d'euros, soit six fois le budget annuel de la ville. Plus d'informations dans le sujet en tête de cet article.