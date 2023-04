Est-il obligatoire de réaliser un audit énergétique pour vendre son logement ? Le 20H vous répond

Vous l’avez compris, c’est donc un document à fournir en plus du fameux diagnostic de performance énergétique (DPE). C'est "un audit à la fois plus complet et plus précis", nous explique Guillaume Aubatier, avocat spécialisé dans l’immobilier et la construction. "Il vise à orienter l’acquéreur en lui proposant des scénarios de travaux d’amélioration de la performance du logement concerné", peut-on lire sur le site du ministère de l’Économie.

Entre autres, cet audit comporte "des propositions de travaux", "l’estimation des économies d’énergie", "des ordres de grandeur des coûts des travaux proposés", "la mention des principales aides publiques mobilisables". Sa durée de validité est fixée à cinq ans, comme le rappelle l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement.

Attention, les tarifs ne sont pas réglementés. "Il faut compter entre 500 et 1.000 euros selon la taille et les caractéristiques du logement", ajoute-t-on à la Fédération Interprofessionnelle du diagnostic immobilier.