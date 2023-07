Expulsion, résiliation de bail, peine de prison... ce que prévoit la nouvelle loi anti-squat

Avec la nouvelle loi anti-squat, les propriétaires sont mieux protégés. Il est désormais plus facile de résilier le bail, en cas de loyers impayés. La procédure d'expulsion est accélérée. Les locataires indélicats n'auront plus qu'un an pour partir, une fois la décision de la justice prise. Une nouvelle sanction est aussi créée. Si les locataires continuent d'occuper les lieux, ils risquent une amende pouvant aller jusqu'à 7500 euros.