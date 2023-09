VIDÉO - Face à la pénurie de logements, quelles solutions ? Des communes tentent d'innover

Même problème, à 300 km de là, à Bernerie-en-Retz en Loire-Atlantique. La commune a décidé de majorer la taxe d'habitation des maisons secondaires de 40 %. Ce gain de plus de 200.000 euros va servir à investir dans des logements sociaux. "Il faut savoir que 70% des familles sont éligibles aux logements sociaux. Ça concerne surtout les jeunes et les familles évidemment", nous explique Jacques Prieur, l'édile. Mais cette nouvelle mesure effective dès 2024 sera-t-elle efficace ? Les professionnels de l'immobilier n'en sont pas si sûrs. "Quand on achète un bien secondaire entre 250.000 et 400.000 euros, voire plus, les 120 ou 150 euros que ça va leur coûter en plus par an ne changent pas grand-chose", analyse Frédéric Lucas, négociateur immobilier à Bernerie-en-Retz.

En France, 3600 communes peuvent désormais surtaxer les résidences secondaires.