Fissures : 10 millions de maisons menacées ?

C’est un mal insidieux qui ronge leur maison. Partout, il y a de grosses fissures. Depuis cet été, Vincent, conducteur d’engin, et Anaïs, aide à domicile, s'angoissent pour leur pavillon, acheté à 160 000 euros à crédit, et qui se dégrade à vue d'œil. Des maisons qui craquent de toute part un peu partout en France. C'est une conséquence concrète du réchauffement climatique et de la sécheresse à répétition. Dans de nombreuses régions, le sol argileux se rétracte l’été, puis regonfle l’hiver avec les précipitations. Dix millions de maisons seraient menacées de ces mouvements de terrain dévastateurs.