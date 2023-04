Gendarmerie, centre des impôts... L'État vend de plus en plus de biens immobiliers

Chaque année, l’État cède plusieurs centaines de ses propriétés : des immeubles de bureaux, des terrains boisés, ou encore une ancienne gendarmerie. Un phénomène qui ne date pas d'hier, mais qui se développe. Davantage de biens publics sont mis en vente depuis quelques années, selon le notaire Julien Bonichot. "Différentes réformes ont conduit à l'inutilité d'un certain nombre de bâtiments. C'est quand même beaucoup mieux qu'ils soient désaffectés, déclassés et vendus pour trouver une nouvelle utilité et en faire quelque chose", souligne ce notaire de Beaune en Côte-d'Or. En France, les ventes de biens publics ont rapporté 203 millions d’euros en 2022.

L’État ne vend cependant pas ces biens n’importe comment. Il faut établir un dossier complet, et l’offre financière ne suffit pas. D’autres facteurs sont privilégiés avant de conclure la vente. "Il y a une question d'éthique, de comprendre le projet et toute la transformation qui doit être faite sur ce bâtiment. C'est extrêmement important, y compris pour l'État, de ne pas seulement vendre à tout prix au plus offrant", affirme au micro de TF1 Valery Jeannin, responsable régional du domaine de l'État en Bourgogne-Franche-Comté.