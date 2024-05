VIDÉO - Immeubles fissurés à Toulouse : les évacuations en série se poursuivent

À Toulouse, un nouvel immeuble a été évacué dans la nuit du mercredi 8 mai. Dans le centre-ville, un pan de mur d’une maison mitoyenne est tombé, fragilisant la structure du bâtiment. Depuis début mars, près d’une dizaine d'immeubles a déjà été évacuée.

Une habitante d’un immeuble résidentiel de Toulouse a les yeux rivés sur la façade endommagée. Un mur s’est effondré dans la maison voisine, dans la nuit du mercredi 8 mai. Au total, six résidents ont été évacués par précaution. Les résidents sont effrayés. "Ça fait vraiment peur", confie une Toulousaine. Une inquiétude qui a gagné une partie des habitants de la ville rose.

Comme toutes les très vielles villes, on a un centre historique très fragile. Claire Nison, conseillère municipale (SE) en charge de la sécurité des bâtiments à Toulouse

Ces deux derniers mois, une série d'effondrements et d'évacuations a eu lieu, en majorité dans des immeubles anciens du centre-ville. C’est le cas par exemple dans la rue Saint-Rome où un bâtiment entier s’est effondré, le 10 mars 2024. Le couple de Toulousains, sur les images, vivait juste en face. Ils ont donc décidé de quitter leur vieil appartement du centre-ville. "On a dû déménager par peur que notre immeuble s'effondre aussi", indique cette habitante. D’autres ont renoncé à investir dans le quartier. "J'avais repéré un appartement juste derrière une belle terrasse mais aujourd'hui c'est le genre de bien que je n'achèterai pas", assure une passante dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Dans le quartier du Capitole, la plupart des maisons datent de plusieurs siècles. Pour Frédérick Laurent, architecte du cabinet “Atelier d'Architectes Associés”, elles ont été fragilisées par les multiples travaux : "Sur 500 ans, on a enlevé une poutre ici, on a rajouté une poutre là, il y a des gens qui rénovent et tout cela rajoute des centaines et des centaines de kilos."

Pour l’instant, la loi oblige le maire de Toulouse à attendre qu’un habitant signale une fissure pour intervenir, mais une nouvelle loi pourrait bientôt changer cela. "Le maire pourra déterminer des zones, des périmètres entiers, sur lesquels il pourra imposer un bilan structurel. Comme toutes les très vielles villes, on a un centre historique très fragile donc ça nous semble plus que nécessaire d'avoir ce pouvoir de police supplémentaire", avance Claire Nison, conseillère municipale (SE) en charge de la sécurité des bâtiments à Toulouse. Autre mesure proposée dans cette loi, un accord de la mairie sera obligatoire pour tous les chantiers ayant lieu dans le centre historique.